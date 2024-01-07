ابتعدوا عنه.. جمال شعبان: مصر من أكثر دول العالم استخداما للسمن الصناعي

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، ورئيس المعهد القومي للقلب سابقا، أهمية الابتعاد عن الزيوت المهدرجة والسمن الصناعي.

وقال الدكتور جمال شعبان خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن البعد عن الدهون «السمن الصناعي» أمر لازم وضروري، مشيرا إلى أن مصر وباكستان من أولى الدول عالميا في استخدام السمن الصناعي.

ضغط الدم

وأكد شعبان، أن 30% من المصريين البالغين لديهم ضغط دم سيئ، منوها أن الشاي مفيد للجسم وللمزاج ولكن ليس بكميات كبيرة، مشددا على ضرورة تناوله بعد الأكل بنصف ساعة تقريبا.

وعلق جمال شعبان قائلا: «كل ألم في منطقة الصدر يؤدي بالمريض للمستشفى يعني أن حالته خطيرة، متوقعا أن يكون الوجع ألم في الشريان التاجي، وأعراضه تكون شكشكة أو حرقان أو ارتجاع في المريء».

جلطات بسبب كوفيد 19

وبشأن فيروس كورونا، تابع الدكتور جمال شعبان: «حالات كثيرة تعرضت لجلطات بسبب كوفيد 19، وتطعيم الإنفلونزا –خاصة أصحاب الأمراض المزمنة- أمر ضروري وخاصة في أوقات البرد، الذي يرفع من لزوجة وضغط الدم»، مضيفا أن الدفء أمر ضروري في الشتاء، وقبل الخروج من المنزل يجب تناول سوائد باردة، مع تجنب الأطفال للمثلجات.

واختتم عميد معهد القلب السابق أن طريقة تسليك الشرايين من خلال «التحرك لفترات وأكل طعام نباتي وتجنب السمن والزيت المهدرج وشرب مياه كثيرا والمشي يوميا 30 دقيقة تقريبا».