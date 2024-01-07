الأنبا مارتيروس: الرئيس السيسي أب لكل المصريين.. ومعه نحن مطمئنون على المستقبل

قال الأنبا مارتيروس، أسقف شرق السكة الحديد، إن زيارة الرئيس السيسى إلى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة رسالة محبة للمصريين جميعاً، وتدعو إلى التسامح وإرساء مبادئ المواطنة فى الجمهورية الجديدة. وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أن الرئيس يؤكد، منذ زيارته الأولى إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية فى عام 2015، على تلاحم المصريين للوقوف فى وجه التحديات والفتن.

ما الرسالة التى تحملها زيارة الرئيس إلى الكاتدرائية؟

- يقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته للكاتدرائية، رسالة حب من أب لأولاده المصريين، وهى رسالة تملأها الحكمة، فهو يدعو المصريين ليكون هذا العام أفضل من ذى قبل، إذ إن العالم منذ عام 2020 وحتى اللحظة الحالية يعيش معاناة كبيرة، وهو يتمنى السلام للعالم بأكمله والأمن والأمان لكل إنسان، كما تطرّق أيضاً، خلال زيارته، إلى ما يعانيه أبناء غزة من ويلات الحرب والإبادة وسلب الحقوق.

استقبل البابا وأساقفة الكنيسة الرئيس وكان له لقاء معهم، كيف كانت كواليسه؟

- كان لقاء الرئيس السيسى جيداً وعزيزاً على قلب البابا والأساقفة وتملأه المحبة، إذ استقبله قداسة البابا وأحبار الكنيسة على بوابتها الرئيسية التى تجرى فيها الصلوات، وتوجَّه الموكب إلى داخل الكنيسة، حيث استقبله المصلون بحفاوة بالغة، وحرص فخامته على رد تحيتهم أثناء سيره فى الممر المؤدى إلى منطقة «الخورس» فى مقدمة الكنيسة، وسط أجواء مليئة بالود والمحبة والتقدير لهذه اللفتة التى اعتاد الرئيس تقديمها فى عيد الميلاد من كل عام، كما أبدى الاحترام والتقدير لقداسة البابا تواضروس الثانى عندما قال: «له مواقف لا يصنعها إلا رجال مخلصون يحبون بلادهم وحريصون عليها»، وهنأ كل المصريين بعيد الميلاد المجيد وليس الأقباط فقط.

ما القيم التى تحملها زيارة الرئيس إلى الكاتدرائية؟

- حملت تلك الزيارة على مدار عشر سنوات قيماً كثيرة ينقلها رئيس الجمهورية إلى الشعب المصرى من داخل الكاتدرائية، حيث أكد الرئيس السيسى منذ الزيارة الأولى له فى عام 2015 بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على أن الشعب المصرى واحد لا يتجزأ وأن رئيس البلاد هو رئيس لكل المصريين دون تفرقة، وأنه منشغل بقضايا كل طائفة من طوائف الشعب، كما ظهر ذلك عندما وعد الأقباط فى زيارته الأولى بترميم الكنائس التى أُحرقت، وكذلك أنه مهتم بالقضايا الخارجية كما تحدّث عنها فى قداس عيد الميلاد هذا العام، كذلك حملت كلمته رسالة تشجيع للمصريين وتفاؤل بالسنة الجديدة لتكون عام خير.

وماذا عن تأثير تلك الزيارة على الأقباط والكنيسة؟

- لتلك الزيارة السنوية تأثير إيجابى للغاية على الأقباط وكل شعب الكنيسة والآباء الأساقفة والكهنة، حيث يشعر أبناء الكنيسة خلالها بالمسئولية والمثابرة والعمل والاجتهاد لاجتياز قضايانا الداخلية، كما نحمل جميل هذه الزيارة ومجىء فخامته إلى الكاتدرائية والدخول فى قداس عيد الميلاد ومخاطبة الشعب من داخلها، يقدم رئيس الجمهورية نفسه للشعب كأب قبل أن يكون رئيساً، ويمد يده بالسلام إلى جميع الموجودين، ويقابَل هذا الأمر على الجانب الآخر بفرحة غامرة من الشعب.

كيف تسهم تلك الزيارة فى ترسيخ مبادئ المواطنة؟

- بالتأكيد المواطنة مبدأ مهم تقطع الدولة نحوه خطى واسعة، حتى يسير الشعب كله تحت ريادة قانونية واحدة ومبادئ وطنية لا تفرق بين الأشخاص على أى أساس، وكذلك توفر فرصاً متكافئة لكل فرد، وهذا ما ترسخه تلك الزيارة منذ المرة الأولى لها، حيث تقضى كذلك على الفكر الطائفى والمتطرف فى المجتمع، من خلال دعوة «السيسى» المصريين للاتحاد فى مواجهة الفتن، وكذلك الدعوة للتعايش السلمى لأجل الوطن والتنمية، وتوفر المواطنة الحريات للإنسان، لكن الحريات الإيجابية التى تفيد المجتمع ولا تضره، حيث تهدف المواطنة إلى الحفاظ على الوطن ومقدراته.