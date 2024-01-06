الرئيس في الكاتدرائية ليلة العيد.. تقليد رئاسي أرساه السيسي منذ توليه الحكم

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأقباط في احتفالات عيد الميلاد المجيد؛ إذ أرسى الرئيس تقليد منذ توليه الحكم لتهنئة البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد خلال قداس العيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، وهو الذهاب لتهنئة الإخوة الأقباط.

كريم كمال: زيارة الرئيس للكاتدرائية لها معانٍ سامية

وقال كريم كمال الكاتب والباحث في الشان السياسي والمسيحي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة كل عام في عيد الميلاد المجيد لها معانٍ سامية عديدة؛ أهمها أن رئيس الجمهورية يتعامل مع كل أبناء الوطن على أنهم مصريين دون النظر إلى عامل الدين ولذلك يشارك بنفسه ويقدم التهنئة وهو أمر نعتز به جميعاً وأيضا تلك الزيارة تواصل لدولة المواطنة وتقضي على الأصوات المتطرفة التي تحرم التهنئة بالعيد وهو أمر يحسب لقائد مصر المحبوب الرئيس السيسي وقد أصبح شعب مصر بكل طوائفه يفرح بهذة الزيارة التي لم تحدث في أي عهود سابقة حيث اقتصرت زيارة الروساء للكاتدرائية قبل ذلك على مشاركة في مناسبات مختلفة لم تكن من ضمنها حضور قداس العيد ومشاركةً الأقباط فرحتهم بالعيد والتي تتضاعف كل عام بحضور ومشاركة الرئيس السيسي الذي يحبه كل الشعب.

وأضاف كمال، أن كلمة الرئيس تثلج قلوبنا لأنها تحتوي على كل معاني الحب والصدق والوطنية النابعة من قلب يتكلم بصدق مع أبناء الشعب وإذا كنا نفرح ونحتفل بعيد الميلاد المجيد فنحن أيضا نفرح ونحتفل بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكاتدرائية وخصوصا هذا العام تكتسب مذاقا خاصا بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية التي نال فيها ثقة الأغلبية العظمى من أصوات الشعب المصري.

رامي عطا: زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح تنقل مشهدا وطنيا بامتياز

فيما قال الكاتب والباحث رامي عطا في تصريحات لـ«الوطن»، أن زيارة السيسي لكاتدرائية المسيح خلال الاحتفال بـ«عيد الميلاد المجيد» تنقل مشهدا وطنيا بامتياز، يعكس روح التسامح التي يتحلى بها رئيس كل المصريين، وتمثل تطبيقا عمليا وممارسة فعلية لمبدأ المواطنة.

وأضاف أنها لها وقع خاص في نفوس المواطنين الأقباط جعلت الأقباط يشعرون بأنهم مواطنون بلا تفرقة وبلا تمييز فهي خير دليل على المشاركة الوجدانية.