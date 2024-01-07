وكيل «صحة مطروح»: زيادة الأدوية والدم بمستشفى الأطفال في عيد الميلاد

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، تزويد الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم ومشتقاته، والأمصال، في مستشفى الأطفال التخصصي، بمدينة مرسى مطروح، بسبب إجراءات الطوارئ في عيد الميلاد المجيد، وتوافر كافة الفحوصات بمعمل المستشفى، الذي يقوم عليه فريق من الفنيين المدربين والتحقق من سير العمل دون عوائق.

الخدمات الطبية في مستشفى الأطفال

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه جرى متابعة وحدات الأطفال حديثي الولادة، وأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية بمستشفى الأطفال التخصصي، في زيارة مفاجئة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأطفال، وكذلك الوقوف على مدى الانضباط الإداري داخل المستشفى، وخاصة بالوحدات ذات الطبيعة الخاصة وأقسام الطوارئ ووحدات الأطفال حديثي الولادة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر، تزامنا مع رفع درجة الاستعداد، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

العناية المركزة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، خلال الزيارة: «تحدثنا مع المرضى وذويهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة للأطفال المرضى وتطلعاتهم لدراستها وعرضها والعمل على تنفيذها، والمرور على وحدات الأطفال حديثي الولادة والعناية المركزة للأطفال ومتابعة الإجراءات التمريضية والطبية، في حضور الدكتورة أماني الشيمي استشاري الأطفال، وجرى نقاش حول دراسة إدخال الزمالة المصرية لتخصص الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الأطفال التخصصي، خلال الفترة المقبلة والعمل على ذلك».

تخفيف الأعباء عن المرضى

وتابع وكيل الوزارة معاينة المصعد الجديد بعدا تمام عملية تركيبه، موجها بسرعة تشغيله تخفيفا عن المرضى بعد معاينة الإدارة الهندسية بالمديرية.

وثمن الجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية على رأس العمل بالمستشفى، وحثهم على تسخير كافة الجهود والإمكانيات الطبية، لتقديم خدمات طبية مناسبة لكافة الأطفال المرضى من جميع مراكز المحافظة، وتوفير كل سبل الراحة لجميع المترددين على المستشفى، ومتابعة على معمل المستشفي للتأكد من تواجد الأطقم الطبية، لتقديم خدمات صحية لائقة لجميع أطفال مطروح.