بأبيات شعرية.. محمد مهنا يفتتح احتفالية البيت المحمدي لدراسات التصوف

أعرب الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس أمناء البيت المحمدي، عن بالغ تقديره للعلماء الذين حرصوا على إحياء ذكرى الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم رائد التصوف في العصر الحديث، مؤكدًا أنه رحمه الله كانت حياته في العلم، ونشر التصوف الراشد، مسترشدًا ببعض الأبيات الشعرية التي تسرد حياته في الدعوة إلى الله المستمدة من صحيح الدين الإسلامي.

احتفالية البيت المحمدي

وتلا كلمته عرض لفيلم وثائقي عن حياة الشيخ محمد زكي تحدث فيها علماء من الأزهر عن جهوده في إحياء التصوف في العصر الحديث، وعن منهجه في تجديد التصوف.

وبدأ منذ قليل توافد علماء الأزهر للمشاركة في احتفالية البيت المحمدي لدراسات التصوف وعلوم التراث بالذكرى السادسة والعشرين للإمام الرائد الشيخ محمد زكي إبراهيم - رحمه الله - وذلك بساحة البيت المحمدي في المقطم.

وحضر الدكتور محمود توفيق، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبدالحميد مدكور، أمين عام مجمع اللغة العربية، والدكتور محمود حامد عثمان، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد عبدالرحيم بيومي عميد كلية أصول الدين والدعوة الزقازيق، والدكتور محمد الجندي عميد كلية الدعوة، والدكتور محمود الصاوي وكيل كليتي الدعوة والإعلام السابق، والدكتور فتحي حجازي أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والمدَّاحين والمبتهلين الشيخ إيهاب يونس، والمنشد عبدالرحمن أبو شعر.