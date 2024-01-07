البيت المحمدي يحتفل بذكرى رائد التصوف في العصر الحديث بعد قليل

يبدأ بعد قليل، احتفال البيت المحمدي بالذكرى السادسة والعشرين للإمام الرائد الشيخ محمد زكي إبراهيم، في ساحة البيت المحمدي بالمقطم، كما يحضر الاحتفال عددا كبيرا من العلماء من المؤسسات الدينية، وعدد من كبار مشايخ الطرق الصوفية، ونخبة من أساتذة وعلماء الأزهر الشريف

ذكرى رائد التصوف في العصر الحديث

وعلى حسب ما أعلن البيت المحمدي للطرق الصوفية، يحضر اليوم الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علاَّم، مفتي جمهورية مصر العربية، والدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، والأستاذ الدكتور عبدالحميد مدكور، أمين عام مجمع اللغة العربية، عدد من كبار العماء والمبتهلين.

معلومات عن الشيخ محمد زكي إبراهيم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الشيخ محمد زكي إبراهيم، الإمام الرائد للتصوف في العصر الحديث، وذلك حسب ما أكده الدكتور محمد مهنا رئيس مجلس أمناء البيت المحمدي، التي جاءت كالتالي:

- عمل الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم عضوًا في الهيئة العليا للدعوة بالأزهر.

- أسس جمعية العشيرة المحمدية رسميًا في 1930، لتكون وسيلته للدعوة الإصلاحية الإسلامية الصوفية.

- له الفضل في إنشاء مكتب رعاية المهتدين إلى الإسلام بالأزهر الشريف.

- أسلم على يده عدد غير قليل.

- أسس مجلة (المسلم) سنة 1950.

- ترك ثروة علمية هائلة تقدر بأكثر من مئة كتاب ورسالة في العلوم الدينية.