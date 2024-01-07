وظائف جديدة في «الأزهر».. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلن الجامع الأزهر، عن فتح باب التقدم لقبول 50 من المتقدمين للعمل «محفظي قرآن كريم، ومعلمي تجويد وقراءات» بالرواق الأزهري، بمحافظة شمال سيناء، وذلك وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالتوسع في عدد مقرات الرواق الأزهري، بجميع محافظات الجمهورية

الجامع الأزهر يفتح باب التقدم لمحفظي القرآن الكريم

وأكّد الجامع الأزهر، في بيان، أن فتح باب التقدم لقبول 50 من المتقدمين للعمل محفظي قرآن كريم برواق شمال سيناء، جاء في إطار عقد بروتوكول التعاون المبرم بين الجامع الأزهر ومؤسسة «الرحمن الرحيم الخيرية»، بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

شروط التقديم في وظائف الأزهر

وقال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن التقدم للعمل محفظ قرآن كريم، يستلزم عدة شروط أبرزها:

1- أن يكون المتقدم مقيمًا بمحافظة شمال سيناء، من واقع بطاقة الرقم القومي.

2- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف (جامعة الأزهر-معاهد القراءات- الثانوية الأزهرية).

3- أن يكون من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

4- أن يجتاز اختبار حفظ القرآن الكريم بالتجويد بالنسبة المقررة والمقابلة الشخصية.

وذلك لمدة عام، بنظام المكافأة الشهرية المقررة وذلك وفق ساعات العمل، وعلى الراغبين في التقديم في مسابقة محفظي القرآن الكريم برواق شمال سيناء الضغط هنا.