«البيت المحمدي» مشيداً بعدد «الوطن»: شكراً لـ«المتحدة» عما تقدمه لتجديد الخطاب الديني

أشاد د. محمد مهنا رئيس مجلس أمناء البيت المحمدي للتصوف، بما تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خدمات للخطاب الديني ساعدت في نشر الوسطية ومواجهة الفكر المتطرف، كذلك تغطية الفعاليات والأنشطة الدعوية والصوفية، قائلا: «نشكر الشركة المتحدة على الدعم المتواصل لكي يكون هناك صيحة لتجديد الخطاب الديني والتنوير الحقيقي».

وقال «مهنا» لـ«الوطن»: كل التحية للقيادة السياسية والدولة والمؤسسة الدينية في مصر، عما يتم تقدمه لإيصال خطاب ديني مستنير، وكل التحية لجريدة الوطن علي العدد الخاص الذي أصدرته الجريدة عن سيدنا النبي محمد بمناسبة المولد النبوي الشريف فهو محل تقدير وإشادة.

وكانت «الوطن» احتفت اليوم في عدد خاص عن النبي محمد في ذكري مولده الشريف صلي الله عليه وسلم، واستعرضت، العلاقة الروحية بين النبي وآل بيته والمصريين، ففي مصر كان العشق والحب والمدد والعترة المطهرة، وعلي مدار قرون تعددت وسائل المصريين في حب النبي وآل بيته والإحتفاء بهم شمل ذلك أفراح ومدائح وحلقات ذكر ومجالس علم ومواكب تجوب البلاد.

كما تضمن الملف جهود الدولة المصرية لتطوير مساجد آل البيت، وتوجيهات القيادة السياسية بالعمل علي عناية المساجد الكبري والأثرية، كما قام الرئيس السيسي بافتتاح تطوير مساجد «الحُسين والسيدة نفيسة»وتضمن الملف مساهمات لعلماء وأكاديميين استلهموا في مقالاتهم المعاني السامية للذكرى العطرة وصفات الرحمة المهداة للعالمين، كان منهم د. شوقي علام مفتي الديار المصريبة، د. علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، د. يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، د. محمد مهنا رئيس مجلس أمناء البيت المحمدي للتصوف، د. مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الديار المصرية، الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، د. عمرو الورداني أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، محمد عامر مدير برامج قناة الناس.