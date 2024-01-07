جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسماعيلية.. تنطلق 17 يناير

أنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، تجهيزات امتحانات الشهادة الإعدادية بالتزامن مع إعلان جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسماعيلية رسميًا وتجهيز أرقام الجلوس في المدارس.

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسماعيلية يبدأ في 17 يناير الجاري ويستمر لمدة أسبوع لحين الانتهاء من الامتحانات.

وأضاف «بحيري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من أرقام الجلوس الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وإعلانها في المدارس وتوزيعها على الطلاب تمهيدا لانطلاق الامتحانات خلال أيام قليلة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسماعيلية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسماعيلية يبدأ الأربعاء 17 يناير باللغة العربية والخط والإملاء، فيما يتم الخميس 18 يناير امتحان اللغة الإنجليزية والتربية الدينية ويتم في الأحد 21 يناير امتحان الجبر والإحصاء.

وفي يوم الاثنين 25 يناير يؤدي الطلاب امتحان العلوم والتربية الفنية، فيما يؤدي الطلاب الثلاثاء 26 يناير امتحان الهندسة، ويختتم الطلاب الأربعاء 27 يناير امتحان الدراسات الاجتماعية والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

«تعليم الإسماعيلية»: اختيار للمراقبين بعناية

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه يتم اختيار للمراقبين ورؤساء اللجان لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الإسماعيلية بعناية شديدة لضمان سير العملية الامتحانية بيسر.

وأضاف أن اللجان الامتحانية سيتم تأمينها بالكامل لضمان عدم وجود أي خروقات مشيرا إلى أن عمليات التصحيح ستتم في الكنترولات المحددة فور انتهاء كل امتحان لإعلان النتيجة في أقرب فرصة.