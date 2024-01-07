جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الدقهلية.. 6 أيام

أيام قليلة تفصلنا عن بدء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الدقهلية، والمقرر لها أن تبدأ يوم الخميس 18 يناير الجاري، وسط استعدادات مكثفة، وإجراءات احترازية مشددة.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الدقهلية

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان، عقد الامتحانات لنحو مليون و25 ألفا و387 طالبا من مختلف المدارس التابعة للإدارت التعليمية بمحافظة الدقهلية.

نظام امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الدقهلية

وأضاف «شعبان»، أن المديرية والمدارس تستعد من أجل استقبال الامتحانات وأدائها في الوقت المحدد لها، إذ يُجرى عقد الامتحانات بنظام البوكليت بعد أن تم اجتماع مع مديرى المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية برئاسة هانى عنتر وكيل المديرية، لمناقشة منظومة امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأوضح أن جدول الثالث الإعدادي في محافظة الدقهلية يتضمن الآتي:

- يوم الخميس 18 يناير، مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الأحد 21 يناير، مادة الجبر والاحصاء ومادة التربية الدينية.

- يوم الاثنين 22 يناير، مادة اللغة الأجنبية، والحاسب الآلي.

- يوم الثلاثاء 23، مادة الهندسة والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء 24 يناير لمادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم الخميس 25 يناير، مادة العلوم.