جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحر الأحمر

لم يتبق سوى أيام قليلة على امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، بالصف الثالث الإعدادي، بمدارس البحر الأحمر، التي تبدأ في الثامن عشر من شهر يناير الجاري، تحت إشراف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم.

مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وكشف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأحد، عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي، للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2024.

وأشار وكيل تعليم البحر الأحمر، إلى أن أولى امتحانات الصف الثالث الإعدادي، تبدأ يوم الخميس بعد المقبل، الموافق الثامن عشر من شهر يناير، وتستمر حتى الأربعاء الموافق 24 يناير.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وأوضح «منير» أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي، لمرحلة التعليم الأساسي للفصل الدراسي الأول 2024 بالبحر الأحمر، سوف يكون كالآتي:

الخميس 18 يناير مادتي اللغة العربية والدين

السبت 20 يناير: مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

الأحد 21 يناير: مادة الهندسة.

الاثنين 22 يناير: الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر.

الثلاثاء 23 يناير: اللغة الإنجليزية.

الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم.

تسليم تابلت الصف الأول الثانوي بالبحر الأحمر

وأكّد وكيل تعليم البحر الأحمر، الانتهاء من تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، مدارس البحر الأحمر دون تلقي أي شكاوى، وسط إجراءات وقائية واحترازية.