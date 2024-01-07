جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة دمياط.. يبدأ 17 يناير

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، انتهاء استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية، عقب اعتماد إدارة شئون الطلبة والامتحانات، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة دمياط، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة دمياط، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ويبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة دمياط، للفصل الدراسي الأول، يوم 17 يناير الجاري، لمدة 7 أيام، بالمواد الرئيسية والفرعية، التي تضاف للمجموع، كما يُحدد الجدول موعد امتحان كل مادة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة دمياط

وتنشر «الوطن» لمتابعيها جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة دمياط، كالتالي:

- الأربعاء: امتحان اللغة العربية.

- الخميس: امتحان اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

- الأحد: امتحان الهندسة.

- الإثنين: امتحان العلوم.

- الثلاثاء: امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء: امتحان الدراسات الاجتماعية.