جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم.. «عام ورياضي ومهني»

9 أيام هي كل ما يفصلنا عن انطلاق اختبارات نصف العام، وفققًا لجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم، سواء التعليم العام أو الرياضي أو المهني، حسبما أعلنت مديرية التربية والتعليم.

وتستمر الامتحانات لمدة 5 أيام، على أن تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 23 من نفس الشهر، للتعليم المهني، والأربعاء 24 للتعليم العام والرياضي.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم، لمختلف أنواع التعليم عام ورياضي ومهني، فضلًا عن ضوابط امتحانات نصف العام 2024.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وفيما يخص موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم، فإنّ التعليم العام والرياضي ينطلق بدءًا من 17، حتى 23 يناير الجاري، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية للترم الأول 2024 من 17، حتى 24 يناير.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم، لنصف العام 2024 للتعليم العام والرياضي، كالآتي:

الأربعاء 17 يناير.. امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

الخميس 18 يناير.. امتحان العلوم.

الأحد 21 يناير.. امتحان الدراسات الاجتماعية، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 22 يناير.. امتحان الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

الثلاثاء 23 يناير.. امتحان الهندسة.

الأربعاء 24 يناير.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات فقط، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي «مهني»

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي «مهني» بمحافظة الفيوم، فإنّه من المقرر أن تنطلق الامتحانات، كالآتي:

الأربعاء 17 يناير.. امتحان اللغة العربية، والتربية الدينية.

الخميس 18 يناير.. امتحان الدراسات الاجتماعية، والمجالات العلمية «اقتصاد منزلي» و«صناعي».

الأحد 21 يناير.. امتحان الرياضيات، والتربية الفنية.

الاثنين 22 يناير.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والمجالات العلمية «زراعي».

الثلاثاء 23 يناير.. امتحان العلوم، والتكنولوجيا، والخط العربي.

ضوابط امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وتضمنت ضوابط امتحانات الصف الثالث الإعدادي، عقد التقويم العملي لكل مادة من الأنشطة التربوية الاختيارية قبل انطلاق الامتحانات، على أن يجري إخطار لجنة النظام والمراقبة بالنتيجة.

ومن المقرر، أن يعقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات والمتميزة والخاصة لغات، قبل امتحانات نصف العام، إذ يجري تخصيص ساعتان للامتحان، فيما يعقد امتحان التربية الرياضية عملي للتعليم الرياضي، قبل موعد امتحانات الترم الأول.

كما تضمنت الضوابط، استمرار امتحانات نصف العام، أيام العطلات الرسمية والسبت إذا اعترضت سيره.