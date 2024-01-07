كشف مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، أن موعد استلام التابلت للصف الأول الثانوي في كفر الشيخ، للطلاب سوف يكون مع بداية الترم الدراسي الثاني من العام الجاري 2024.

موعد استلام التابلت للصف الأول الثانوي في كفر الشيخ

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«للوطن»، أن موعد استلام التابلت للصف الأول الثانوى في كفر الشيخ، والذي قد وصل بالفعل إلى مخازن الإدارات التعليمية يوم الأربعاء الماضي، سوف يسلم للطلاب عقب عطلة إجازة نصف العام الدراسي الجاري 2024، إذ يسدد الطالب إيصال بواقع 105 جنيهات بمكاتب البريد، ثم يتم تدريب الطالب على مهام عمل التابلت وقت التسليم، إذ بلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي في كفر الشيخ، 27 ألفا و412 طالبا وطالبة.

أداء الامتحانات ورقية

وأشار المصدر إلى أن طلاب الصف الأول بالثانوية العامة في مدارس محافظة كفر الشيخ، سوف يؤدون امتحانات الترم الأول للصف الأول الثانوي، والذي سوف تبدأ اليوم الأول له يوم 13 من الشهر الجاري، في كراسات الإجابة الورقية، حتى يتم تدريب عقب ذلك الطلاب على الاستخدام الأفضل على برامج التابلت.