وزير الأوقاف ينعى عميد مركز الثقافة الإسلامية بالمنيا

نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، العالم الجليل الدكتور الليثي خليل، عميد مركز الثقافة الإسلامية بالمنيا، وتوجه إلى أسرته وذويه بخالص العزاء، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويخلف أهله وذويه وطلابه فيه خيرًا.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن إطلاق مبادرة «حصِّن طفلك بالقرآن الكريم» لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من 27 يناير وحتى 8 فبراير 2024م، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر، ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

مبادرة حصِّن طفلك

ووفقا لبيان وزارة الأوقاف تتضمن المبادرة مراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات وتوضيح مقاصد السور من خلال كتاب البيان على المنتخب من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة التي تهم الأطفال وتنمي الأخلاق الحميدة لديهم .