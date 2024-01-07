طرح البوسترات الرسمية لأبطال فيلم «الملكة» تمهيدا لعرضه بالسينمات

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الملكة» البوسترات الرسمية لأبطاله، والمقرر عرضه في دور العرض السينمائية نهاية يناير الجاري، بعدما تم نشر البوستر الرسمي للفيلم ظهرت خلاله بطلة العمل الفنانة هالة صدقي جالسة على كرسي، ويجتمع حولها أبطال الفيلم.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس ، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من «كتف رباعي» إلى «الملكة».