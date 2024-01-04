موعد طرح فيلم «الملكة» لـ هالة صدقي في دور السينما

طرحت الجهة المنتجة لفيلم «الملكة» البوستر الرسمي للفيلم، وتصدرته الفنانة هالة صدقي جالسة علي كرسي، وظهر باقي أبطال الفيلم ملتفين حولها، إذ تعود من خلال هذا الفيلم للسينما بعد غياب سنوات طويلة.

موعد طرح فيلم «الملكة»

وكشف مصدر داخل العمل لـ«الوطن»، أنَّه من المقرر طرحه بدور العرض السينمائية يوم 18 يناير الجاري، لينضم لقائمة أفلام رأس السنة.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية «ماجدة» وهي سيدة أعمال تتورط بالعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها المقربين والتي تجسدهما كل من دينا وانتصار، برفقة مديرة أعمالها والتي تجسدها الفنانة عارفة عبدالرسول، وتتطور الأحداث في إطار تشويقي.

الفيلم من بطولة هالة صدقي، ودينا، وشيرين رضا، وعارفة عبدالرسول، وكريم عفيفي، وباسم سمرة، ورانيا يوسف، وآخرين من اخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي.