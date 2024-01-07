أسعار الذهب عيار 21 الآن في محال الصاغة

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات، أسعار الذهب في مصر خلال فترة التعاملات المسائية اليوم الأحد، إذ سجل 3330 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وترصد الوطن، أسعار الذهب اليوم في منتصف الفترة المسائية من التعاملات الأحد 7-1-2024 بمحلات الصاغة والمجوهرات المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بمنتصف التعاملات المسائية اليوم 3330 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الوقت الحالي 3806 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 2854 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة 2220 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل جرام الذهب عيار 12 في بمنتصف التعاملات المسائية اليوم الأحد، بمحلات الصاغة والمجوهرات 1903 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب بنهاية تعاملات اليوم 26 ألفا و640 جنيهًا.