سعر الذهب اليوم الأحد 7-1-2024 في مصر.. عيار 21 بكم الآن؟

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 7-1-2024 في مصر، حالة من الاستقرار النسبي، ومن بينها سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يُعد العيار الأكثر انتشارًا بين المواطنين داخل المجتمع المصري.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم، حسب آخر تحديث كشفت عنه بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد، عند 3766 جنيهًا للشراء، دون احتساب سعر الضريبة والمصنعية، الذي انخفض 5 جنيهات في نهاية تعاملات أمس السبت.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد، 3295 جنيهًا للشراء، دون احتساب سعر الضريبة والمصنعية، الذي انخفض 5 جنيهات هو الآخر في نهاية التعاملات أمس السبت.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد، 2824 جنيهًا للشراء، فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأحد، ليبلغ 3452 جنيهًا للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم، 2197 جنيهًا، وذلك دون احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد، استقراراً، وسجل 26 ألفًا و360 جنيهًا للشراء، دون احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

وعن أسعار الذهب اليوم الأحد، في محلات الصاغة، فهي تختلف بين محل وآخر وفقًا لقيمة الضريبة والمصنعية التي يضعهما التجار على كل من المشغولات الذهبية والسبائك.