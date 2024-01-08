صحفي فلسطيني يعلن توقفه عن العمل في حرب غزة.. ما علاقة وائل الدحدوح؟

3 أشهر مرت على اندلاع الحرب في غزة، والتي لم ينم أهلها ليلة هادئة منذ تاريخ 7 أكتوبر الماضي، وسط محاولات من الصحفيين والمصورين لنقل الحقيقة إلى العالم، دون جدوى حتى الآن، في ظل استمرار سقوط الشهداء والجرحى يوما بعد يوم.

«استهداف الصحفيين»، لم يكن سقوط أصوات الحقيقة في غزة واحدا تلو الآخر مصادفة، حيث وجَّه العديد منهم أصابع الاتهام إلى العدوان الإسرائيلي بأنه يقوم باستهدافهم من أجل منعهم من نقل ما يحدث في غزة من مجازر يومية.

لماذا قرر الصحفي الفلسطيني أنس النجار الانسحاب من الحرب؟

الصحفي حمزة وائل الدحدوح، نجل المراسل الأشهر في غزة خلال الساعات الماضية، كان له صدى واسع، في ظل فقدان وائل الدحدوح لنجله الأكبر، بعد استشهاد زوجته واثنين من أبنائه منذ أسابيع قليلة في الحرب على غزة، فضلا عن استهداف الصحفي مصطفى ثريا.

استشهاد الصحفيين في غزة يلقي بظلاله: العالم بلا إنسانية

«أعلن إيقاف عملي الصحفي في هذه الحرب الهوجاء»، هكذا أعلن الصحفي الفلسطيني أنس النجار انتهاء مهمته في غزة، متأثرا بما يحدث لزملائه دون أي تحرك من أجل إيقاف الحرب على غزة.

عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، أثار النجار جدلا واسعا، بعدما نشر صورته رفقة نجله معلقا: «إلى هنا تنتهي تغطيتي الصحفية، فالبحث عن الأمان مع العائلة لهو خير ألف مرة من البحث عن خبر يُنقل لعالم لا يعرف معنى الاحساس والإنسانية، رحم الله الزملاء الصحفيين».

ما بين مؤيد ومعارض لقرار النجار، جاءت التعليقات على منشوره، حيث كتب أحد المتابعين: «محدش يقدر يلومه، كان الله في عونكم جميعا»، بينما علق آخر: «العالم يتفرج وكأنه يشاهد فيلم سينمائي»، بيما جاء رأي معارض لقرار: «الكلمة والصورة اللي تنقلوها سيف، وكلمة حق، أنتم مثلكم مثل المجاهد في المعركة، استمروا».