«صحة أسوان»: عيادات متنقلة بجوار الكنائس خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

أكدت الدكتورة حنان أنور وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هناك تنسيقا مع مرفق الإسعاف والإدارات الصحية والمستشفيات المحلية لتجهيز سيارات للتأمين الطبي في الكنائس، وتعزيزها بأطباء من مختلف التخصصات الطبية وفرق صيدلة وتمريض.

تعزيز أسطول السيارات بأطباء من مختلف التخصصات

وأشارت الدكتورة حنان أنور إلى أن توافر كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للإسعافات الأولية بينما تواجدت العيادات المتنقلة التابعة للقوافل العلاجية بجوار الكنائس الرئيسية في المحافظة حيث تقوم الفرق الطبية أيضًا بإجراء فحوصات للسكر والضغط، بالإضافة إلى تقديم التطعيمات المضادة لفيروس كورونا.

محافظ أسوان يهنئ الأقباط بعيد الميلاد

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد تفقد الفرق الطبية المتنقلة والإسعاف للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين أثناء احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأشاد اللواء أشرف عطية بجهود مديرية الصحة مؤكدا على أهمية تواجد فرق الانتشار السريع وسيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة بشكل مكثف حول الكنائس في جميع أنحاء المحافظة، لضمان الرعاية الصحية للمواطنين والزائرين للكنائس.

وعقد المحافظ جولة في عدد من كنائس المحافظة لتهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورافقه خلالها الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام، والدكتورة حنان أنور، مدير عام الصحة.