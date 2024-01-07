المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية: زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية نشرت البهجة في مصر كلها

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح كانت مُفرحة، ولافتة إلى اهتمامه وحرصه لتقديم التهنئة لقداسة البابا والمسحيين بمناسبة عيد الميلاد، مشيرا إلى أن إطلالة الرئيس في الكاتدرائية تصنع حالة من البهجة في مصر كلها.

رسالة السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية محمد مصطفى شردي، عبر فضائية «الحياة»، أن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح بالأمس كانت لجميع المصريين وليس أقباط مصر فقط، مشيرا إلى تصريحات الرئيس السيسي حول كون أكبر الأزمات التي تمر بها مصر الآن هي الأحداث في قطاع غزة، فضلا عن حرصه بإدخال المساعدات لأهالينا في القطاع كجانب إنساني هام وضروري علاوة على وقف إطلاق النار ثم البحث عن حل للقضية الفلسطينية.

الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني

وتابع: «ندين الاعتداءات التي تحدث ضد الشعب الفلسطيني وليس الأماكن ودور العبادات، إذ إننا قلنا إن الاعتداء على المستشفى لا يقل وحشية عن الاعتداء على الكنيسة، لأن الجريمة هي الاعتداء على الإنسان، وقداسة والنفس الإنسانية تعلو على قداسة الأماكن مهما كانت قداستها، والقضية الفلسطينية إنسانية وسياسية بحتة لا علاقة لها بمسألة الأديان السماوية».