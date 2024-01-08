سبب اختصاص النبي إبراهيم بالذكر في التشهد الأخير بالصلاة؟.. عضو كبار العلماء يوضح

لماذا اختص الله إبراهيم بالذكر في التشهد الأخير في الصلاة؟.. سؤال دائمًا ما يشغل بال العديد من المصليين، إذ أن الله عز وجل اختصه عن غيره من سائر الأنبياء عليهم السلام، وهو ما أوضحه الدكتور محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء.

سبب اختصاص النبي إبراهيم بالذكر في التشهد الأخير؟

وقال عضو هيئة كبار العلماء إن الله عز وجل اختص نبيه إبراهيم بالذكر لأن «أبو الأنبياء» أولا، فضلًا عن أنه سأل الله عزوجل بأن يكون له لسان صدق في الآخرين وذلك لما جاء في سورة الشعراء «وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ»، فضلا عن أن النبي إبراهيم دعا لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسل عن بنائه الكعبة.

صيغة الصلاة الإبراهيمية عن النبي

وأوضح «مهنا» في تصريحات لـ«الوطن» أنه من ضمن الأسباب التي اختص الله بها نبيه إبراهيم في الصلاة هى أنه سلَّم على أمة سيدنا محمد دون سائر الأنبياء ليلة المعراج، كما أنه من صيغ الصلاة على النبي الصلاة «الإبراهيمية» لما ورد عن كعب بن عُجْرَةَ رضي الله عنه قال: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».