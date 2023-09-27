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فضل الدعاء في المولد النبوي.. خير أيام الأرض على البشرية

كتب:

رؤى ممدوح
01:29 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
تعبيرية

تعبيرية

يحرص المسلمون على الدعاء في ذكرى المولد النبوي، وذلك لتباركهم باليوم، لذا يخصصون ساعات طويلة للتضرع إلى الله بأفضل العبارات، لما له من ثواب عظيم. 

فضل الدعاء في المولد النبوي الشريف

وحول فضل الدعاء في المولد النبوي الشريف، أوصى خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، بالإكثار من دعاء الله في هذا اليوم، كونه من خير الأيام للبشرية، وفيه ولد سيد الخلق. 

وأكد خلال تصريحات لـ«الوطن» ضرورة اتباع هدي النبي محمد عليه السلام، إذ كان الصحابة الكرام يحتفلون بيوم مولده بالصوم، مشددا على أنّ توقير النبي محمد من توقير الله، والاحتفال بيوم المولد الشريف من صلاة وصوم تقرب إلى الله. 

الإكثار من الصلاة على النبي

وأشار إلى استحباب الإكثار من الصلاة على النبي في ذكرى مولده أو في أي وقت، ومن أفضل صيغ الصلاة عليه: «اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ ، اللهمَّ بارِكْ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ».

 

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