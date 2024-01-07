احتفالا بعيد الميلاد المجيد.. إقبال كبير على الملاهي والحدائق في سوهاج (فيديو)

شهدت الحدائق العامة والمنتزهات والملاهي في محافظة سوهاج، إقبالا كبيرا، وذلك من أجل التنزه والاستماع بأجواء عيد الميلاد المجيد.

فسحة عيد الميلاد المجيد عادة لا يمكن تركها

وقال «مينا سمير» يبلغ من العمر 36 عامًا، يقيم بدائرة مركز جهينة غرب محافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إن فسحة عيد الميلاد المجيد عادة لا يمكن تركها، حيث تمثل لنا هذه الفسحة من أفضل الفسح، حيث نأتي أنا وأولادي ونقوم باستقلال الألعاب في الملاهي ومنها: «لعبة السيارات، الساقية، ولعبة الفنجان».

ويضيف «كمال جلال» أن هذا العام يشهد إقبالا كبيرًا عن السنوات الماضية، حيث هناك سعادة كبيرة تسيطر علينا أثناء الاحتفال بالعيد واستقلال الألعاب.

وأشار «سامي وليم» مهندس، إلى أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة بالحدائق والمنتزهات ومراكز الشباب التي تم تطويرها وإعدادها إعدادا جيدا، إذ أصبحت محافظة سوهاج تمتلك أماكن ترفيهية عديدة.