محافظ الأقصر يقدم التهنئة لأطفال الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد

قدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، التهنئة لأطفال جمعية أصدقاء الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية للبنين بالكرنك، وجمعية جنود المسيح القبطية الأرثوذكسية للبنات بالأقصر، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

تقديم الهدايا والمعايدات

وقام المستشار مصطفى ألهم، خلال زيارة مقر الجمعيتين، التي رافقه خلالها العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر و محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بتقديم عدد من الهدايا والمعايدات للأطفال، موجها لهم التهنئة بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

مصر ستظل دائما نسيجاً مترابطاً بأواصر المحبة والسلام

وأكد «ألهم»، خلال الزيارة أن أبناء مصر مسلمون ومسيحيون سيظلون رمزا للتسامح ويدًا واحدة ضد أي محاولات لبث الفتنة والفرقة بينهم، وأن مصر ستظل دائما نسيجاً مترابطاً بأواصر المحبة والسلام، مؤكدا أن المصريين جميعا شركاء في النهوض وتحقيق رخاء واستقرار وطننا الغالي