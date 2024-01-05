عادات الاحتفال بعيد الميلاد عند الأقباط.. تبادل الهدايا والزيارات وتناول الكحك واللحوم

تستعد الكنائس المصرية، مساء يوم 6 يناير، للاحتفال بقداسات عيد الميلاد المجيد، الذي يوافق ذكرى ميلاد المسيح، وتبدأ الاحتفالات الدينية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإقامة قداس العيد، مساء يوم 6 يناير، والذي ينتهي مع بداية اليوم الجديد 7 يناير.

عادات الأقباط في عيد الميلاد

وتشهد الاحتفالات الدينية تراتيل وترانيم دينية وصلوات خاصة بالمناسبة، كما تشهد تبادل الهدايا والزيارات العائلية، أما الاحتفالات الاجتماعية، فتنطلق في صباح يوم العيد، وتتضمن وضع شجرة الميلاد وتبادل الهدايا وتناول عشاء الميلاد.

وتبدأ ليلة عيد الميلاد لدى الأقباط بحضور قداس العيد في الكنيسة، ومن ثم الخروج من القداس عند منتصف الليل، وفي بداية يوم 7 يناير يكون متاحا لهم تناول اللحوم والدواجن وغيرها من الأطعمة التي انقطعوا عنها خلال فترة الصوم والتي وصلت إلى 43 يوما، ينقطع المسيحيون خلال هذا الصيام عن تناول اللحوم فيما عدا يومي الأربعاء والأحد وفيه يتناولون الأطعمة النباتية والأسماك.

وفيما يقوم الأقباط في صباح يوم العيد بتهنئة بعضهم بالعيد والذهاب إلى الاحتفالات التي تنظمها الكنائس، حيث يتم توزيع هدايا العيد على الأطفال مع ترانيم الميلاد التي تسيطر على الأجواء، يتبادل الأقباط زيارات التهنئة ويأكلون الكحك والذي يعتبر أحد عادات العيد للمصريين.

وتتزين الكنائس في مصر بأضواء الزينة، وكذا مذود البقر في الكنيسة، والذي يروي قصة ميلاد الطفل يسوع في بيت لحم تعبيرا عن الفرحة بحلول هذا العيد.