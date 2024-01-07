تفاصيل إطلاق «أوقاف سوهاج» للأسبوع الثقافي بمساجد المحافظة

أطلقت مديرية أوقاف سوهاج، اليوم الأحد، الأسبوع الثقافي بمسجد «الرضوان 2» التابع لإدارة أوقاف بندر سوهاج، في ظل دور المديرية التثقيفي والتوعوي ونشر العلم والثقافة بمختلف ربوع المحافظة، عبر الأمسيات الثقافية الدينية والمقارئ والتوعية بالبرامج للكبار والصغار منها المنبر الثابت، للواعظات والفقهاء بمحافظة سوهاج.

الأسبوع الثقافي لأوقاف سوهاج

قال الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن الأسبوع الثقافي حاضر به الدكتور علاء حسن جابر أستاذ العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية، جامعة الأزهر والشيخ صفوت علي أحمد قارئاً، ويتضمن الأسبوع الثقافي موضوعات فقهية وثقافية ستحدد بالجلسات اليومية بكل مسجد.

أماكن الدرس المنهجي بـ«أوقاف سوهاج»

وأوضح وكيل أوقاف سوهاج، أن المديرية عقدت اليوم أيضا الدرس المنهجي بالإدارات التابعة لها ومنها:

- إدارة أوقاف بندر سوهاج في مسجد «الزهراء» وبمسجد «الشهيد عبدالمنعم رياض».

- إدارة أوقاف المنشاة بمسجد «محمد صديق المنشاوي».

- إدارة أوقاف البلينا بمسجد «عمار بن ياسر».

- إدارة أوقاف جهينة بمسجد «بهادر».

- إدارة أوقاف شطورة بمسجد «الإيمان»، وبمسجد «آل صقر».