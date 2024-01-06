«حصن طفلك بالقرآن».. مبادرة بـ«أوقاف سوهاج» في 5770 مسجدا

تطلق مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج مبادرة حصّن طفلك بالقرآن الكريم، وتستمر لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام بداية من 27 يناير وحتى 8 فبراير 2024 من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر.

مبادرة حصن طفلك بالقرآن

قال الشيخ محمد حسنى عبد الرحيم، وكيل أوقاف سوهاج لـ«الوطن»، إنّ المبادرة تأتي إيمانًا من اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

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أضاف وكيل أوقاف سوهاج أنّ إمام المسجد سيراجع الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب «البيان على المنتخب» من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

طريقة المشاركة في المبادرة

وأوضح أن 363 مسجدًا جديدًا ستنضم للمبادرة، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة نحو 5570 مسجدًا في المحافظة، وأن من يرغب في تسجيل أبنائه التواصل مع إمام المسجد.