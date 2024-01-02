انطلاق فعاليات المنبر الثابت بـ«أوقاف سوهاج» في 42 مسجدا

انطلقت اليوم بمحافظة سوهاج فعاليات المنبر الثابت بمديرية أوقاف سوهاج في 42 مسجدا من مساجد المديرية في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

خلق الإنسان بالقرآن الكريم

وقال الدكتور أحمد حمادي، وكيل مديرية أوقاف سوهاج لـ«الوطن»، إنه انعقد اليوم الثلاثاء فعاليات المنبر الثابت المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وكان عن «حديث القرآن الكريم عن خلق الإنسان» من ذلك حديث القرآن الكريم عن خلق الإنسان، إذ قال تعالى بعد أن وصف مراحل الخلق التي مرّ بها الإنسان «ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين» «المؤمنون:14».

1300 آيه عن خلق الإنسان

وأضاف وكيل أوقاف سوهاج أنه لا شكّ في أنّ مخلوقا لأحسن الخالقين يكون على أرفع مستوى من الجمال والإتقان. لذلك جعل الله في القرآن الكريم ألفاً وثلاثمائة آية تتحدث عن الكون والإنسان، هذه الآيات يمكن أن تكون سبقاً علمياً،