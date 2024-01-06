وكيل «أوقاف سوهاج»: إقامة مجالس فتوى وندوات تثقيف فقهي للواعظات والدعاة

عقدت مديرية أوقاف سوهاج، اليوم، مجلس الفتوى في مسجد الحاج عبدالعال، بمركز طهطا في إداراة أوقاف طهطا، وألقت الندوة، الواعظة جيهان تمام عطية سيد، وفي مسجد آل القاضي بإدارة أوقاف طما، ألقت الندوة، الواعظة هانم عبدالرزاق إبراهيم، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

التثقيف الفقهي بأوقاف سوهاج

وقال الشيخ محمد حسني عبد الرحيم، وكيل أوقاف سوهاج لـ«الوطن»، إنّه أقيم اليوم السبت، ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي بعنوان قاعدة «لا يُنْكرُ تغير الفتوى بتغير الزمان»، في مسجد التوحيد، بنجع طايع بإدارة أوقاف المراغة، حاضر فيها، الدكتور أحمد رمضان محمد حسانين، مسؤول شؤون القرآن بالمديرية والشيخ عبد اللاه حسين سالم إمام المسجد والشيخ أبو بكر أحمد محمد إمام مسجد آل شهاب بنجع هلال في المراغة.

الدرس المنهجي لأوقاف سوهاج

كما أقيم اليوم، الدرس المنهجي الأسبوعي لأوقاف سوهاج، في مسجد الحاج عبدالعال، بمركز طهطا في إداراة أوقاف طهطا.