أوقاف سوهاج: افتتاح مسجدين بالجهود الذاتية وإقامة أمسية دينية ومقرأة

قال الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل أوقاف سوهاج لـ«الوطن» إنه تم افتتاح مسجدين ضمن خطة الإحلال والتجديد والصيانة بالجهود الذاتية للمواطنين فى ظل اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله إحلالا وتجديدا وفرشا.

وعقدت أمسية دينية بكل مسجد عقب افتتاحه، ومقرأة للقرآن الكريم والصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.

افتتاح مسجدين بسوهاج

وافتتح المسجدان بمركزي طما وجرجا كالتالي:

- مسجد حسن البدري بسبائكة بقرية العتامنه بمشطا بمركز طما وأدى خطبة الجمعة به الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج وكانت بموضوع الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل.

إفتتاح مسجد جرجا بالجهود الذاتية

- مسجد الشيخ أبو المجد بقرية الجواهين التابع لادارة أوقاف جرجا وحضر الإفتتاح الشيخ صلاح محمد بريقي مدير الدعوه والشيخ شحاتة محمد شحاتة مدير الادارات والشيخ علي محمد خليل مسؤول الإرشاد الديني الشيخ عبد الصبور عامر مدير المكتب الفني والشيخ محمد تمام مدير إدارة مركز جرجا.