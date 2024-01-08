تفاصيل حساب توفير المستقبل من البنك الأهلي المصري.. عائد يصل إلى 6.75%

يقدم البنك الأهلي المصري للمواطنين أنواعا عديدة من حسابات التوفير التي تختلف تفاصيلها حسب طبيعة كل حساب ولم يكن البنك الأهلي فقط من يمنح العملاء إمكانية فتح حساب توفير بل توفر البنوك المصرية للمواطنين إمكانية فتح حساب توفير ويعتبر حساب توفير المستقبل من ضمن الحسابات التي يوفرها البنك الأهلي المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل حساب توفير المستقبل من البنك الأهلي المصري والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل حساب توفير المستقبل

- لا يوجد حد أدنى لفتح حساب توفير المستقبل من البنك الأهلي المصري.

- كما يبلغ الحد الأقصى لرصيد الحساب 500 ألف جنيه.

- يصل الحد الأدنى لاحتساب العائد 3001 جنيه.

أسعار الفائدة

- وبالنسبة للعائد يصل إلى 6.50 % شهريا.

- فيما يصل العائد ريع سنويا إلى 6.60%.

- كما يبلغ سعر الفائدة النصف سنوية إلى 6.65%.

- بينما وصل سعر العائد إلى 6.75% سنويا.

مميزات الحساب

- بشرط الا يقل سن العميل عن 16 سنة ولا يزيد عن 50 سنة عند بدء التأمين.

- تأمين مجاني على الحياة للعميل.

- يشترط ألا يقل سن العميل عن 16 سنة ولا يزيد عن 50 سنة عند بدء التأمين.

المستندات المطلوبة

- وبالنسبة للأوراق المطلوبة يجب إحضار نسخة من بطاقة الرقم القومي.