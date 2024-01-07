15 قاضيا إسرائيليا يستعدون لتبرير جرائم قتل الفلسطينيين في لاهاي

كشفت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن شخصية القاضي الذي يترافع عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية في الجلسة المرتقبة الخميس المقبل، والتي رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب بتهمة ممارسة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

إسرائيل تختار فريق لتبرير جرائمها

وبحسب موقع «i24 news» الإسرائيلي في نسخته العربية، اختارت إسرائيل رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا الأسبق القاضي المتقاعد أهرون باراك، ليمثل الحكومة الإسرائيلية في لاهاي ضمن فريق يضم 15 قاضيا منهم أهارون من أجل النظر في الالتماس المقدم من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على أن يتم نظر الجلسات يومي الخميس والجمعة المقبلين.

شخصية إسرائيلية بريطانية تدافع عن تل أبيب

وتنص قوانين محكمة العدل الدولية على إمكانية أن تشكل الدولة التي تريد الدفاع عن نفسها فريق قانوني على ألا يزيد عن 15 قاضي، في الوقت الذي ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن إسرائيل اختارت من خلال وزارة القضاة في إسرائيل، البروفيسور مالكوم شاوو، رجل القانون اليهودي الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية بجانب الجنسية البريطانية للدفاع عن إسرائيل بسبب خبرته الواسعة في القانون الدولي، خاصة أنه ترافع من قبل لدعم موقف إسرائيل ضد رفض الاعتراف بدولة فلسطين.

استمرار حرب إسرائيل على غزة

يأتي هذا فيما تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اليوم الـ 93 وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين واستمرار دعوات وقف إطلاق النار ولكن إسرائيل لا تعبأ بها ومصممة على استمرار العمليات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسط أوضاع إنسانية كارثية ونقص في الغذاء والأدوية.