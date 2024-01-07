رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل القتال في غزة طوال عام 2024

كشفت وسيلة إعلام إسرائيلية عن المدة التي سيظل الجيش الإسرائيلي يستهدف فيها قطاع غزة رغم المطالبات الدولية بإيقاف الحرب والتي تجاوزت 3 أشهر حتى الآن.

عام مليئ بالتحديات على إسرائيل

وبحسب موقع «يديعوت أحرونوت»، فإن رئيس الأركان الإسرائيلي «هرتسي هاليفي»، قال: «عام 2024 سيكون مليئًا بالتحديات، سنقاتل في غزة طوال العام، هذا أمر مؤكد».

تمديد فترة الخدمة في الجيش الإسرائيلي

وجاءت تصريحات المسئول الإسرائيلي بعد أقل من ساعتين من إعلان الجيش الإسرائيلي تمديد فترة الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي من 32 شهر (سنتين و8 أشهر) لتصبح 36 شهرا (ثلاث سنوات متواصلة» في إشارة إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لن تنتهي قريبا خاصة أن إسرائيل تعمل على استهداف قيادات في الفصائل الفلسطينية حتى وإن كان الاستهداف خارج الأراضي الفلسطينية حيث عمدت إسرائيل لاغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري جنوب العاصمة اللبنانية بيروت قبل بضعة أيام في تطور جديد للحرب الإسرائيلية على غزة.

تقدم للفصائل على أرض الواقع

وفي أرض المعركة تحقق الفصائل الفلسطينية نجاحات جديدة حيث استقبل مستشفى سوروكا الإسرائيلي 8 جنود أصيبوا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، مع ارتفاع إجمالي المصابين منذ بداية الحرب في هذه المستشفى لـ 2478 جريحاً جراح 14 منهم خطيرة ومواصلة تقديم العلاج لـ 35 شخصا.