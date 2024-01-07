وزير فلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: 8 آلاف شخص في عداد المفقودين بقطاع غزة

أكد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، أن نحو 8 آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين في قطاع غزة، وفق تقديرات أولية، مشيراً إلى أن هناك أعداد كبيرة من المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الأحد.

وذكر الوزير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الصليب الأحمر من زيارة بعض المعتقلين الفلسطينيين، بما يخالف اتفاقية جنيف، لافتاً إلى أن حوالي 71 ألف منشأة سكنية تم تدميرها بشكل كلي، و261 ألف دمرت بشكل جزئي، مشدداً على أن مدينة غزة أصبحت منطقة غير قابلة للحياة أو السكن.

وتابع «مجدلاني» قائلاً: «نواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين في غزة بإمكاناتنا المتاحة، والبنية التحتية والطرق وشبكات المياه والصرف والكهرباء في غزة، تم تدميرها بالكامل».

وواصل أن أكثر من 70% من المنشآت السكنية في شمال غزة، تم تدميرها كلياً أو جزئياً.