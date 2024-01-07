ناصر أبو بكر: الصحفيون في غزة يتعرضون لأكبر مجزرة في تاريخ الإعلام

قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إنه منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، هناك تحيز إعلامي وتغطية مهنية غير دقيقة للأحداث في القطاع الفلسطيني، موضحاً ان هناك مؤسسات إعلامية اتخذت قرار الانحياز للاحتلال الإسرائيلي، والأخذ بمبدأ التضليل والتزوير، كما أن حكومة الاحتلال تقوم بالترويج لروايات كاذبة بشكل يومي، لتضليل الرأي العام العالمي.

وأكد «أبو بكر»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء dmc»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، والمذاع على فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، أن نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية تقوم بجهد كبير على المستوى الدولي، لنقل حقيقة معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أن نقل الصحفيين في غزة الحقيقة، وما يتعرض له الشعب في غزة من حرب إبادة، تسبب في تحرك دول العالم لنصرة الشعب الفلسطيني.

وأشار نقيب الصحفيين الفلسطينيين إلى أن بعض الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بدأت في نقل جزء من الحقيقة، وتعاملوا مع ما يجري في فلسطين المحتلة بشكل مهني، مؤكدًا أنه طلب من الاتحاد الدولي أن تكون التغطية الإعلامية مهنية كليًا.

واستكمل: «ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون في غزة، لم يتعرض له الصحفيون في العالم، وهي أكبر مجزرة في تاريخ الإعلام»، موضحًا أن الإعلام المصري المكتوب والمرئي والمسموع يغطي مساحة واسعة من الحرب على غزة، موجهاً التحية للصحفيين المصريين على هذا الجهد في نقل الأحداث في غزة.