خالد يوسف يكشف حقيقة توقف تحضيرات فيلمه الجديد «أهلا بكم في باريس»

قال المخرج خالد يوسف، إن فيلم «أهلا بكم في باريس»، لا يزال قائما ولم يتوقف المشروع في تحضيراته، مشيرًا إلى ما يتم تداوله من توقف الفيلم غير صحيح.

حقيقة توقف تحضيرات فيلم «أهلا بكم في باريس»

وأضاف «يوسف»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه كان من المقرر أن يتم تصويره وتقديمه قبل فيلم «الإسكندراني»، ولكن شاء القدر أن يتم البدء في تحضيرات وتصوير فيلم «الإسكندراني»، والانتهاء منه في وقت قياسي، لافتا إلى أنه لديه العديد من المشروعات السينمائية الأخرى، ولا يرتب من سيأتي قبل الآخر.

منافسة فيلم الإسكندراني بشباك التذاكر

وينافس المخرج خالد يوسف، بالفنان أحمد العوضي بأولى بطولاته في السينما من خلال فيلم «الإسكندراني»، والذي نجح في تصدر إيرادات شباك التذاكر، منذ طرحه، إذ تجاوز 4 ملايين جنيه بعد 3 أيام من طرحه بالسينمات، وهو من بطولة أحمد العوضي، زينة، محمد رضوان، عصام السقا، محمود حافظ وآخرين من إخراج خالد يوسف وقصة الراحل أسامة أنور عكاشة.