عصام السقا: تجربة «الإسكندراني» ثرية جدا.. وأعمال خالد يوسف من علامات السينما

قال الفنان عصام السقا، إنه استمتع بتعاونه مع الفنان أحمد العوضي، والمخرج خالد يوسف من خلال فيلم «الإسكندراني»، الذي ينافس به في موسم أفلام رأس السنة الجاري.

كواليس تعاون عصام السقا مع خالد يوسف في «الاسكندراني»

أوضح «السقا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المخرج خالد يوسف غني عن التعريف، وأن أعماله السينمائية تشهد له على مدار السنوات الماضية، لأنها تعيش مع الجمهور حتى وقتنا الحالي، واصفا إياها بالعلامة الخاصة بالسينما المصرية.

وأضاف الفنان عصام السقا، أن المخرج خالد يوسف لديه وجهة نظر خاصة في التصوير، وبأدق التفاصيل في مشاهده، لافتًا إلى أن تجربة فيلم «الإسكندراني» ثرية جدا.

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم «الإسكندراني» من بطولة أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، محمد رضوان، محمود حافظ، وآخرين، من إخراج خالد يوسف وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.