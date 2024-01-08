تبدأ من 17 جنيها.. أماكن بيع المكرونة المخفضة في المحافظات

يهتم العديد من المواطنين بمعرفة أماكن بيع المكرونة، بتخفيضات كبيرة تصل لـ25% على الأسعار، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي طرحها مجلس الوزراء، في معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية.

تخفيضات الأسعار بالدقهلية

في محافظة الدقهلية جرى توفير عدد من منافذ من أجل بيع المكرونة بتخفيضات بأسعار تبدأ من17 جنيها، حسب الوزن بتخفيضات تصل لـ25% وفقا لمديرية التموين بالدقهلية، وجري توزيعها على كل منافذ التموين و13 منفذ أمان ومعارض دائمة.

وفي محافظة مطروح أعلنت مديرية التموين بمطروح عن بيع المكرونة ، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، لتوفيرها بتخفيضات من 20% إلى 25%، وجاءت في المنافذ الآتية:

- مدينة الحمام

- العلمين

- الضبعة

- مرسى مطروح

- النجيلة

- سيدي براني

- السلوم

- سيوة.

وتتوفر المكرونة في محافظة القليوبية بتخفيضات تصل لـ15%، في منافذ بيع السلع الغذائية، والسلاسل التجارية بمدن المحافظة والمولات الكبرى.

وفي محافظة أسيوط أتاحت مديرية التموين سلعة المكرونة بتخفيضات تصل لـ20% في منافذ بيع السلع الغذائية، من ضمنها:

- فرع جملة قرية بني قرة بمركز القوصية بشارع الترعة الإبراهيمية.

- فرع جملة مركز القوصية الكائن بشارع الجلاء.

- فرع جملة مركز ومدينة أبنوب الكائن بشارع التحرير.

- فرع جملة بندر أبوتيج بشارع أسيوط - سوهاج الزراعي.

- فرع جملة مدينة ديروط أول بشارع عمر بن الخطاب بجوار أبور النور.

- فرع جملة مدينة صدفا الكائن بشارع الجيش.

- فرع جملة قرية مير الكائن بشارع الجمهورية.

- فرع جملة مدينة ديروط (ثان) الكائن بشارع عمر بن الخطاب.

- فرع جملة مدينة أسيوط 9 شارع الجلاء بحي شرق أسيوط.

- فرع جملة مدينة منفلوط بندر الكائن بشارع الجيش.

- فرع جملة مدينة أسيوط الكائن بشارع رياض بحي شرق أسيوط.

وفي محافظة الوادي الجديد، جري طرح المكرونة بتخفيضات تصل ل20% في عدة منافذ، وهي:

- فرع مول المصرية بمدينة الخارجة بجوار المقابر حي المروة.

- منفذ بيع المقر الرئيسي لمديرية التموين بالمحافظة بمدينة الخارجة، خلف نادي المحافظة الاجتماعي بجوار بنزينة التعاون.

- منفذ بيع الوحدة المحلية لمركز الخارجة بشارع جمال عبد الناصر أمام مديرية التنظيم والإدارة.

- منافذ بيع الجمعيات الفئوية بمدينة الخارجة داخل المصالح الحكومية «الإدارة التعليمية بالخارجة- ديوان عام المحافظة - والوحدة المحلية لمركز الخارجة».

- فرع مول المصرية بمركز الداخلة بمدينة موط.

- منفذ بيع إدارة تموين الداخلة ميدان المستشفى بمدينة موط بمركز الداخلة.

- فرع مول المصرية بمركز بلاط.

- فرع مول المصرية بمركز الفرافرة.

- فرع مول المصرية بمركز باريس.