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تخفيضات على أسعار اللحوم في منافذ «الزراعة» بالمنوفية.. تصل لـ70 جنيها

كتب:

إبراهيم الديهي
11:44 ص | السبت 06 يناير 2024
منافذ وزراة الزراعة

منافذ وزراة الزراعة

تعد منافذ وزارة الزراعة من أهم أماكن شراء السلع التي يقصدها المواطنون في محافظة المنوفية، نظرًا لانخفاض أسعار المواد الغذائية واللحوم والدواجن بها بشكل كبير مقارنةً بالأسواق، إذ تصل التخفيضات في أسعار اللحوم إلى 70 جنيها في الكيلو البلدي، بينما في السلع الغذائية تصل التخفيضات إلى 20%.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم في منافذ وزارة الزراعة

وقال المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، إن منافذ السلع الغذائية واللحوم والدواجن التابعة للمديرية تشهد إقبالاً من المواطنين، موضحا أن سعر كيلو اللحم البلدي يبدأ من 230 لـ270 جنيها، أي أقل بنحو 70 جنيها عن الأسواق.

تخفيضات كبيرة على أسعار السلع الغذائية بمنافذ الزراعة

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر كيلو الدواجن أقل من السوق بـ3 جنيهات على الأقل، كما أن كافة السلع الغذائية متوفرة في المنافذ وعليها تخفيضات تصل إلى 20% تسهيلا على المواطنين، وفي إطار توجيهات الدولة بفتح معارض ومنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة. 

وكشف عن أن هناك خطة للتوسع في فتح منافذ جديدة على مستوى المراكز والمدن، مشدداً على أهمية المعارض والمنافذ في مواجهة جشع التجار، ولصد محاولات البعض بالتلاعب بأسعار السلع الاستراتيجية للمواطنين.

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