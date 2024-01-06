تخفيضات 30% على اللحوم في الشرقية.. اعرف الأسعار وأماكن البيع

يقبل المواطنون في محافظة الشرقية على أرخص الأماكن لبيع اللحوم الحمراء والفراخ، ولعل أبرز أماكن بيع اللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى 30% توجد في منافذ التموين والتجارة الداخلية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة، إذ تباع اللحوم الحمراء بسعر 220 جنيهًا، فيما تباع اللحوم البرازيلية بسعر 160 جنيهًا.

30% تخفيضات في أرخص أماكن بيع اللحوم:

وأوضح سعيد صقر، مدير إدارة مجمعات الزقازيق بالشركة العامة لتجارة الجملة، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أنه جرى تحديد أماكن بيع اللحوم الحمراء والفراخ بأسعار مخفضة، تصل 30% مقارنة بمثيلاتها في المحلات التجارية.

وبين «صقر» في تصريحات لـ«الوطن» أن أرخص أماكن بيع اللحوم والفراخ في الشرقية، توجد في مدينة الزقازيق بالجمعية الاستهلاكية التابعة لشركة تجارة الجملة، إلى جانب الفروع المنتشرة في 19 مركزًا بالمحافظة.

وتستعرض «الوطن» أرخص أماكن بيع اللحوم بالشرقية، وفق بيانات الشركة العامة لتجارة الجملة فرع الشرقية، وأسعارها كالتالي:

أرخص أماكن بيع اللحوم الحمراء والداجنة بالشرقية:

مجمع الحميدية.

مشتول السوق في كفرابرش.

ميت سهيل منيا القمح.

شبرا النخلة بلبيس.

تموين بلبيس، وأسماك بلبيس، الجوسق، نبتيت، انشاص الرمل.

المنير وسلمنت والزوامل ببلبيس.

الطب البيطري.

العامة 2000.

القنايات القديم.

السوق الجديد.

بني هلال.

السعديين.

كفر الولجا.

كفر الزقازيق.

أبو كبير.

وأكد مدير إدارة مجمعات الزقازيق بالشركة العامة لتجارة الجملة، تراجع أسعار اللحوم الحمراء والداجنة، بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بالشرقية، موضحًا أسعار اللحوم كالتالي: