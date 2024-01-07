غادة عادل تكشف سبب مشاركتها بمسلسل «حالة خاصة»

تحدثت الفنانة غادة عادل، عن تفاصيل مشاركتها بمسلسل «حالة خاصة» أحدث أعمال منصة «واتش إت»، والذي يعرض حاليا، ويلقى نجاحا كبيرا، إذ يشيد به الجمهور والنقاد على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انها تجسد شخصية «أماني النجار» أكبر محامية في مصر، ولديها مكتب محاماه كبير، يعمل به العديد من المحامين.

غادة عادل تكشف سبب تحمسها لـ«حالة خاصة»

وقالت غادة عادل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تحمست للمشاركة في مسلسل «حالة خاصة» بسبب السيناريو الجيد للعمل، وكذلك مجموعة العمل التي يوجد بها مجموعة كبيرة من الشباب، الذين ينتمون لجيل مختلف عنها، مؤكدة أنها لم تتردد لحظة لقبول العمل، لأن مسألة الدمج بين الأجيال الفنية، شيء رائع.

وأضافت أنها تجسد شخصية محامية كبيرة، تدعى «أماني النجار» لديها ابن من ذوي الهمم، ويعاني من مرض التوحد، وتقابل «نديم» المصاب بنفس مرض نجلها، حتى تقارن بينهم طوال أحداث العمل، وتتمنى أن ترى ابنها مثله، ثم تتعرض للخيانة من زوجها المحلن، وتتصاعد الأحداث في إطار درامي مشوق.