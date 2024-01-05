غادة عادل عن مسلسل «حالة خاصة»: سعيدة بأني جزء من هذا العمل المهم

عبرت الفنانة غادة عادل، عن سعادتها برد فعل الجمهور على الحلقات الأولى من مسلسل «حالة خاصة»، المُذاع حاليًا على منصة watch it، إذ لاقى المسلسل نجاحًا كبيرًا.

وقالت غادة عادل لـ«الوطن»، إنّه يجب الاهتمام بالحالات الخاصة لأنّ معظمها أذكياء: «سعيدة جدًا أنني كنت جزءًا من هذا الحدث، لأنّ العمل يناقش قضية مهمة وهي كيفية التعامل مع مرضى التوحد».

أحداث مسلسل حالة خاصة

تدور أحداث مسلسل حالة خاصة، حول شاب مصاب بالتوحد يعمل بمجال المحاماة، ويواجه مشكلة في التعامل مع من حوله، بسبب أنّ البعض لا يجيد التعامل معه، ويحاول تكون علاقات صداقة.

أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة، يضم عددًا من الفنانين أبرزهم طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، الطفل آدم وهدان، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.