انخفاض أسعار الذهب مع نهاية التعاملات.. أعرف عيار 21 بكام؟

انخفاض كبير في أسعار الذهب بمحلات الصاغة والمجوهرات في مصر، مع نهاية تداولات اليوم الأحد، خاصةً أسعار الذهب عيار 21، الأكثر مبيعاً في مصر، الذي خسر ما يقرب من 30 جنيهاً من قيمته، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، حوالي 3300 جنيه، بعدما سجل قبل قليل، 3330 جنيهاً للجرام.

أسعار الذهب في مصر

وفي السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار الذهب اليوم بنهاية الفترة المسائية من التعاملات الأحد في محلات الصاغة والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بمنتصف التعاملات المسائية اليوم 3300 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وخسر سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ الـ35 جنيه من قيمته، حيث سجل سعر الجرام قبل قليل 3806 جنيهات، في حين سجل مع نهاية التعاملات 3771 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 2829 جنيها، بانخفاض أكثر من 30 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة 2200 جنيها، بانخفاض 20 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل جرام الذهب عيار 12 في بمنتصف التعاملات المسائية اليوم الأحد، بمحلات الصاغة والمجوهرات 1903 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

في حين انخفض سعر الجنيه الذهب مع نهاية التعاملات 200 جنيه من سعره، حيث سجل مع نهاية التداول 26 ألفا و400 جنيه.