زراعة فلفل الشطة.. محصول وفير وأسعار مناسبة في القوصية بأسيوط (صور)

بدأ مزارعو قرى مركز القوصية في محافظة أسيوط، في جني محصول الفلفل الشطة، وسط فرحة كبيرة لزيادة الإنتاج، إذ بلغت إنتاجية فدان الفلفل 15 طنًا، وذلك وفقًا لما قاله المهندس ناجي جمعة، مهندس زراعي بالمعاش، والمشرف على زراعات الفلفل في مركز القوصية.

الفلفل والبزنجان والطماطم في القوصية

وتشتهر قرى مركز القوصية بزراعة الخضروات المختلفة، والتي يأتي في مقدمتها الفلفل والبزنجان والطماطم، سواء الأرضية أو التي تزرع على السلك ويطلق عليها طماطم السلك، وكذلك البصل الأخضر.

وقال المهندس «ناجي» لـ«الوطن» إن الفلفل الشطة من الزراعات التي تشتهر بها قرى القوصية، ويبدأ زراعته في شهر سبتمبر من كل عام، ويبدأ أول جنيه له في شهري ديسمبر ويناير، ويجني المحصول لعدة مرات تصل إلى 3 مرات في الموسم.

زيادة الإنتاجية

وأضاف المهندس الزراعي بالمعاش، أن الموسم الحالي ينزر بالخيرات الكثيرة، إذ تراوحت الإنتاجية من 12 إلى 15 طنا للفدان الواحد، وينقسم الفلفل الشطة إلى نوعين: الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر.

وأشار «ناجي» إلى أن الفلفل الشطة له استخدامات عديدة، فيحصل التجار على الفلفل الأخضر من المزرعة، ومن ثم إلى سوق العبور بالقاهرة، أما الفلفل الأحمر فيتم تجفيفه وبعدها يصبح شطة، ويدخل في صناعة الهريسة.

زراعات الخضروات

ولفت إلى أن قرى الظهير الصحراوي بمركز القوصية، تشتهر منذ فترة كبيرة بزراعات الخضروات، التي تعد مصدر رزق لعدد كبير من المزارعين والعمال والسائقين.

وأضاف أن هذا العام عام خير وبركة على الجميع بسبب الإنتاج الكبير، وكذلك الأسعار في متناول الجميع.