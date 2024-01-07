شبورة ضبابية تضرب مدن القناة صباح الغد.. احذر هذه الطرق

تتعرض محافظات منطقة قناة السويس لشبورة كثيفة خلال الساعات الأولى من صباح غد الاثنين تصل إلى حد الضباب، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على العديد من الطرق السريعة والصحراوية وهو ما قد يؤثر على الحالة المرورية.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، إن طقس غد الاثنين يكون دافئا نهارًا على محافظات القناة وسيناء، أما ليلًا فتسود أجواء باردة على أن تكون درجات الحرارة المتوقعة العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات مئوية.

طوارئ القناة تحذر من الشبورة

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء في بيان رسمي من شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والتي قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وتظهر الشبورة على الطرق السريعة والصحراوية في تمام الساعة الرابعة فجرًا وتستمر لقرب الثامنة صباحًا لحين ظهور أشعة الشمس، وقد تؤدي إلى إغلاق بعض الطرق حال انعدام الرؤية في الساعات الأولى من الصباح.

أماكن انتشار الشبورة

وتغطي الشبورة طرق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، والإسماعيلية - الزقازيق الزراعي، والإسماعيلية - السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية - بورسعيد ومحور 30 يونيو الرابط بين مدينة بورسعيد والقاهرة مرورًا بطريق الإسماعيلية.

وناشدت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر خلال السير على الطرق وقت الشبورة وضرورة اتباع إرشادات المرور حال طلب التوقف وعدم السير لعدم تعريض حياة المواطنين للخطر.