رئيس «مياه المنيا» يتابع مشروعات حياة كريمة في مركزي مغاغة والعدوة

تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا صباح اليوم الأحد، مشروعات المياه بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» بمركزي العدوة ومغاغة.

تفقد أعمال تطوير محطة مياه العدوة (1و2)

بدأ زيارته بتفقد أعمال تطوير محطة مياه العدوة (1و2) بطاقة تصميمية 60 ل/ ث وتكلفة 35 مليون جنيه وشدد على الاهتمام بجودة الأعمال والانتهاء من كافة الملاحظات خلال أسبوع وكذلك تركيب منظومة حريق وتزويد المحطة بكبسولة تسرب كلور حفاظا على العنصر البشري.

وضع تصورات لتطوير المحطة

ثم انتقل رئيس شركة مياه المنيا لتفقد محطة مياه العدوة المرشحة الجديدة بطاقة 200 ل/ث والمقامة على 25 فدانا موجها بسرعة إنجاز الأعمال طبقا للجدول الزمني للمشروع والعمل على مدار 24 ساعة وبفرق عمل مضاعفة وكذلك استمرار الأعمال أيام العطلات والإجازات.

واختتم رئيس شركة مياه المنيا زيارته بتفقد محطة مياه ملاطية بمركز مغاغة، موضحا أنه سيتم تكليف المكتب الاستشاري بوضع تصورات لتطوير المحطة ورفع قدرتها التصميمية بما يساهم في حل مشاكل ضعف المياه بالقرى المحيطة بالمحطة وهي قرية ملاطيه وعزبة يوسف صدقي وعزبة الحلاجة وقرية ميانة ومربوط بها قرية سلاقوس بمركز العدوة.