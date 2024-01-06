يترقب كثيرون إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 في محافظة المنيا بالاسم والرقم القومي، ليتمكن المواطنون المتقدمون من المحافظة لأداء فريضة الحج هذا العام، وذلك بعد إغلاق باب التقديم يوم الخميس الماضي.

بالاسم والرقم القومي نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة المنيا

وأوضح بيان محافظة المنيا تفاصيل الحج السياحى هذا العام، وكيفية اختيار المقبولين، وكذلك طريقة معرفة بالاسم والرقم القومي نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة المنيا، وخطوات الاستعلام عن نتيجة الحج إلكترونيا عبر بوابة الحج المصرية فضلا عن الأوراق المطلوبة من الفائزين والتى تقدم عقب ظهور النتيجة.

رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 بالرقم القومي

وتنشر «الوطن» عبر خدماتها المتعددة لمتابعيها على مدار اليوم بالاسم والرقم القومي نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة المنيا من هنا عبر بوابة الحج الرسمية، ليتمكن الفائزون بالنتيجة من تجهيز أوراق السفر والبدء فى فحوصات وكشف السفر لإستخراج الشهادة الصحية.

خطوات معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي 2024

ويمكن للمتقدمين لقرعة الحج السياحي هذا العام في محافظة المنيا معرفة النتيجة بالرقم القومي فقط، من خلال عدة خطوات كالتالي:

- الضغط على الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة الحج المصرية.

- كتابة الرقم القومي للمتقدم المكون من 14 رقما بالأيقومة المخصصة لذلك.

- كتابة رقم المصنع المدون لدى كل متقدم منذ التقديم والذى يعد سريا.

- اجتياز التحقق المكون من حروف كبيرة وصغيرة ورموز وأرقام.

- الضغط على النتيجة عقب ظهور بيانات المًتقدم كاملة على شاشة الهاتف أو الكمبيوتر، والتأكد منها وتشمل المحافظة والاسم رباعي.

- الضغط على النتيجة لتظهر نتيجة المتقدم فور النقر بالقبول أو لا.

أوراق قرعة الحج السياحى 2024

ويتقدم الفائزون بقرعة الحج السياحي هذا العام بأوراقهم الأولية، وتشمل صورة جواز السفر سارية لأكثر من اشهر وصورة بطاقة الرقم القومي سارية حتى 6 أشهر، وشهادة صحية معتمدة.