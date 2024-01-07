تحرير 18 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة بالبحيرة

نفذت الإدارة التموينية بمركز بدر، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين ويأتي ذلك طبقًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

أسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في أحد محلات السوبر ماركت، كما تم ضبط 35 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في أحد محلات بيع الأدوية البيطرية.

ضبط مخصبات زراعية في البحيرة

وأسفرت الحملة أيضًا عن ضبط طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي علامات أو بيانات تدل على مصدرها في أحد محلات بيع المبيدات الزراعية.

وُضبط خلال الحملة كمية من السكر الحر غير مدون عليها أي علامات أو بيانات تدل على مصدره في أحد محلات السوبر ماركت.

وتم تحرير محضرين عرض لحوم مكشوفة مما يعرضها لتلوث والأتربة كما تم تحرير 9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية متنوعة كما تم المرور على منافذ توزيع السكر الخاص بالمبادرة ومتابعة عملية توزيعه للمواطنين بأسعار مخفضة بـ27 جنيها.